Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan ’Akademi Van’ projesi bünyesinde akademisyen Dr. Ömer Demirbağ gençlerle buluştu.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü paydaşlığında başlayan ’Akademi Van’ projesi; ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları Vanlı gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Medeniyet söyleşileri bünyesinde gençlerle buluşan akademisyen Dr. Ömer Demirbağ, “Edebiyat ve Hayat” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. İpekyolu Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Fuat Arpa’nın yaptığı programda Dr. Ömer Demirbağ, gençlere tecrübe ve birikimlerini aktardı. Yaklaşık 2 saat süren söyleşi, soru cevap bölümü ile sona erdi.

Öte yandan, gençlerin kültürel ve sportif yönlerinin gelişimini hedefleyen ’Akademi Van’ projesi bünyesinde 16 yazar, şair, ressam, oyuncu, yönetmen, akademisyen, karikatürist ve müzisyenin gençlerle buluşması hedefleniyor.