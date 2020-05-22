Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102929
ALTIN
379.158
DOLAR
6.7931
STERLİN
8.2784
EURO
7.4069

Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama

DİN-BİR-SEN VAN İL BAŞKANI HALİT TUCİ, İZMİR’DE CAMİ HOPARLÖRÜNDE MÜZİK DİNLETİLMESİNİ SERT BİR DİLLE KINADI.

Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama

DİN-BİR-SEN VAN İL BAŞKANI HALİT TUCİ, İZMİR’DE CAMİ HOPARLÖRÜNDE MÜZİK DİNLETİLMESİNİ SERT BİR DİLLE KINADI.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:17
0 Okunma
Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama

Din-Bir-Sen Van İl Başkanı Halit Tuci, İzmir’de cami hoparlöründe müzik dinletilmesini sert bir dille kınadı.

İzmir’deki camilere yapılan provokatif saldırının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Tuci, “Dün İzmir’in bazı bölgelerinde, cami hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce cami merkezi sistemi frekansına siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu toplumumuzu karşı karşıya getirmek için özenle kurulan bir tuzaktır. İzmir’de merkezi sisteme sızıp minarelerden ‘çav bella’ çaldıran güruh; sizler aşağılıksınız, alçaksınız. Ekmek yediğiniz topraklara saygısı olmayan her türlü insanlık sıfatından yoksun sürüngenlersiniz. Yazıklar olsun size” ifadelerini kullandı.

Kurulan tuzaklara geçmişte düşmedikleri gibi bugün de düşmeyeceklerini aktaran Tuci, “İzmir ilimizin değerli bütün din görevlileri başta olmak üzere, ülkemizin her köşesinde görev yapan din gönüllüsü kardeşlerimize kurulan tuzakların basitliği karşısında olgun bir tavırla karşılık vermelerini, kardeşlik bilincinden asla vazgeçmemelerini, birliğimize dirliğimize tuzak kuranlar karşısında her zaman uyanık olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu vesile ile tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi
Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Rektör Şevli gazetecilerle görüştü
Rektör Şevli gazetecilerle görüştü
Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma
Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da şimdi ‘lale mevsimi’
Van’da şimdi ‘lale mevsimi’
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı
Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
TEGV’de 23 Nisan coşkusu
TEGV’de 23 Nisan coşkusu
Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”
Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”
23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama
23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim