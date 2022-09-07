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DHMİ 2022 yılı teftiş semineri Van’da yapılıyor
DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca her yıl yapılan ‘Teftiş Semineri’ bu yıl Van’da gerçekleştiriliyor.
VAN 07.09.2022, 12:09
DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca her yıl yapılan ‘Teftiş Semineri’ bu yıl Van’da gerçekleştiriliyor.
Teftiş kuruluna yeni katılan müfettiş yardımcılarının uyum sürecinin hızlandırılması, müfettişlerin mevzuat bilgilerinin güncellenmesi ve uygulamada yaşanan sorunların irdelenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen seminer 4 gün sürecek. Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından güncel konularda sunum yapılan seminerde; teftiş sisteminin geliştirilmesi, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim faaliyetinin ve personeli teşvik edici bir ödüllendirme sisteminin geliştirilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
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