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Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEN ÇOCUK, YAPILAN TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEN ÇOCUK, YAPILAN TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

05 Haziran 2020 Cuma 14:20
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Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezinden geçen ve ilçeyle aynı adı taşıyan Bahçesaray Deresi’nde meydana geldi. Dengesini kaybederek dereye düşen Ali Açıkgöz (8) isimli çocuk, vatandaşların ve bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesaray Grup Amirliği ekiplerince bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Bahçesaray Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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