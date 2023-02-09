Depremzedeler için 40 tandır yakıldı: Her evde ekmek pişirildi

VAN (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük can kaybına neden olan depremin ardından Van’ın Özalp ilçesinde 40 tandır yakılarak depremzedeler için ekmek pişirildi.

Özalp Kaymakamlık ve belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası için vatandaşlar seferber oldu. Bir hayırsever tarafından gönderilen parayla alınan 650 kilogram unun ekmek yapılması için kadınlar hamur yoğurup tandırları yaktı. İstasyon Mahallesi’nde bir grup kadın yaktıkları tandırlarda 2 bin 500 adet ekmek yaparak yetkililere teslim etti.

Songül Durmaz isimli kadın, iki günden beri depremzedeler için ekmek pişirdiğini belirterek, “Allah yardımcıları olsun. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Annem ve yengemle birlikte 2 bin 500’e yakın ekmek yaptık” dedi.

Ekmeklerin yapılmasında katkısı olan Mehmet Tak, bir hayırsever tarafından gönderilen para ile 650 kilogram un aldığını belirterek, “Özalp ilçe merkezi ve kırsal mahallerindeki ailelere bu unu dağıttık ve 40 ayrı yerde tandır yakılarak ekmek yapıldı” ifadelerini kullandı.