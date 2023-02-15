Depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

VAN (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından Van’ın Muradiye ilçesindeki ev ve misafirhanelere yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Muradiye ilçesi kapılarını depremzedelere açtı. İlçeye gelen depremzede aileler, Muradiye Kaymakamlığı koordinasyonunda misafirhane, otel ve evlere yerleştirildi. Depremzede ailelerin çocukları için de bazı okullarda oluşturulan alanlarda resim yapma, lego ve hamur oyunu, film izleme, müzik dinleme gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Çocuklara depremden kaynaklı yaşadıkları korku nedeniyle psikolojik destek de veriliyor.

Çocukların alanında uzman görevliler eşliğinde yaşadıkları kötü olayları unutabilecekleri bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirten Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, "İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın çocuklarıyla güzel bir etkinlik düzenledik. Bugün bu etkinliğimizin amacı, depremden etkilenen çocuklarımızı oyunlarla eğlenerek yaşadıkları olumsuz atmosferden bir an önce uzaklaştırmaları ve o atmosferden uzaklaşarak burada eğlenmelerini sağlamaktır. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara çeşitli etkinlikler yaptılar. Onlara geleneksel oyunlarımızı oynattılar. Yine film izledik. Onlarla pasta kestik. Onlarla farklı etkinlikler yaparak çocuklarımıza mutlu bir gün geçirmelerini hedefledik. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde misafir ederek, rahat bir hayat yaşamalarını sağlayacağız inşallah" dedi.

Depremzede aileler ise çocuklarına ve kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür ettiler.