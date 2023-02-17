Depremzede ailelere ziyaretler sürüyor

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ile AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas, ilçeye yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depreminden dolayı Özalp’e gelen misafir ailelere yönelik ziyaretler devam ediyor. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Avras da ilçeye gelen 45 depremzede aileyi ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini bulundular.