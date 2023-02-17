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Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenler için Van’ın Özalp ilçesinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
VAN 17.02.2023, 14:54
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenler için Van’ın Özalp ilçesinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Özalp ilçe genelinde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.
Namazdan sonra Özalp Belediyesi tarafından kandil nedeniyle simit dağıtıldı.