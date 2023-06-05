Depremde hayatını kaybedenler anısına Van Gölü’ne çelenk bırakıldı
VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OZAN BALCI, 6 ŞUBAT 2023’TE MEYDANA GELEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA VAN GÖLÜ’NE ÇELENK BIRAKTI.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Van Gölü’ne çelenk bıraktı.
Çevre Haftası dolayısıyla Van Gölü kıyısındaki İskele Mahallesi Yaşar Kemal Parkı’nda düzenlenen programda çocuklarla el ele tutuşarak sevgi çemberi oluşturan Vali Balcı, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanı milleti sevmek, dağları, ovaları, gölleri, yaylalarıyla birlikte sevmektir. Bu yüzden Van Gölü, bizim zenginlik mirasımızdır. Hem ekonomik, hem kültürel olarak zenginliğimizdir. Van Gölü’nün korunması hayati bir öneme sahiptir. Biz de bu anlamda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz” dedi.
Çevre Haftası dolayısıyla açılan stantları da dolaşan Vali Balcı, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye ederek fotoğraf çektirdi.