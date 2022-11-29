Değişik suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalandı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “28 Kasım 2022 tarihinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde değişik suçlara ilişkin toplam 5 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.