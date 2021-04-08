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DAP’dan Van Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 500 bin liralık destek

Van Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu 9 proje onaylandı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerindeki projelerin çalışmalarına başlandı.

VAN 08.04.2021, 14:47
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DAP’dan Van Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 500 bin liralık destek

Van Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu 9 proje onaylandı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerindeki projelerin çalışmalarına başlandı.

Van’da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, DAP Başkanlığına 22 proje sundu. Projelerin 9’u yaklaşık 3 milyon 500 bin TL destekle onaylanırken, kalan projeler ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in destek ve gayretleri ile hayata geçirilecek olan projelerle kentin bitkisel ve hayvansal üretiminin artırılması hedefliyor. Ayrıca proje kapsamında modern sulama kanalı ile göletler de hizmete sunulacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de desteklerinden dolayı DAP’a teşekkür etti.
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