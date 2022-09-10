Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan İsabey dağlarının arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

Muradiye sınırları içerisinde bulunan ve 3 bin metre rakımlı İsabey dağları üzerinde yükselen dolunayı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.