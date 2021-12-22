Son Dakika
Çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı
Van’ın Tuşba ilçesinde ahırın çökmesi sonucu mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
VAN 22.12.2021, 16:27
Van’ın Tuşba ilçesinde ahırın çökmesi sonucu mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Tuşba ilçesine bağlı Ermişler mahallesinde meydana geldi. Sabri Erdoğan isimli vatandaşa ait ahırın çökmesi sonucu ahırdaki hayvanlar enkaz altında kaldı. Olayın duyulması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine giderek enkaz altında kalan hayvanlar kurtarılıp sahibine teslim etti.