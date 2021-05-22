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Çohaz Petrol Kavşağında yenileme çalışmalarında sona gelindi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Çohaz Petrol Kavşağında başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

VAN 22.05.2021, 17:22
Çohaz Petrol Kavşağında yenileme çalışmalarında sona gelindi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Çohaz Petrol Kavşağında başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Kentte trafiği rahatlatmak ve caddelerin cazibesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kangren haline gelen Şerefiye Caddesi Çohaz Petrol kavşağındaki yenileme çalışmalarını da tamamlıyor. Daha önce projesi hazırlanarak, kamulaştırma usulüyle istimlak edilen yapıların yıktırılmasıyla başlayan çalışmalar, kaldırım ve kavşak yenilemelerinin ardından asfalt dökümü ile sona eriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü caddenin hafta başı itibariyle ulaşıma açılması hedefleniyor.
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