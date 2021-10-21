ÇOGEP kapsamında Akdamar Adası’nı gezdiler

Van İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 80 öğrenciye Akdamar Adası’nı gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden tapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ÇOGEP "Bizimle Gülümse Van” projesi kapsamında, Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki 80 öğrenci ve 4 öğretmenle Akdamar Adasına kültür gezisi yapılmıştır. Bu tür etkinlikler bundan sonrada devam edilecektir” denildi.