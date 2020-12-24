Çocukların kızak keyfi

Van’da etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Van’da etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi. Hafta başından buya belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç gelmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Van’ın Özalp ve Bahçesaray ilçesinde ikamet eden çocuklar, kızaklarla kayarak gece geç saatlere kadar eğlendi.