Çocukların bayram tıraşı Tuşba Belediyesinden

Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Mobil Kuaförlük’ projesi ile berber imkanı kısıtlı olan mahallelere giderek Ramazan Bayramı öncesi çocuk, yaşlı ve engellilerin saç tıraşını yapıyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Tuşba Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde oturan çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlara saç kesim hizmeti veriyor. Yapılan planlama doğrultusunda her gün kuaför ve berber imkanı kısıtlı olan bir kırsal mahalleye giden belediye ekipleri, vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Bayram öncesi çocukların yüzünü güldüren proje hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaklaşık bir ay önce hayata geçirdikleri ‘Mobil Kuaför’ aracının hafta içi her gün berber imkanı kısıtlı olan şehir merkezinden uzak 2 mahalleye gittiğini söyledi. Görevli 2 personel tarafından çocuklar, yaşlı ve engellilerin hijyenik şartlarda saç tıraşının yapıldığını vurgulayan Başkan Akman, ancak yaşlı ve engellilerin tıraşlarını evlerinde yaptıklarının altını çizdi. Başkan Akman, “Şimdiye kadar 12 mahallemize giden ekiplerimiz yaklaşık 300 çocuğumuzun tıraşını yaptı. Bu projemiz sürekli devam edecek. Tüm mahallelerimiz bittikten sonra tekrar başa dönecek. Böylece yaklaşık olarak ayda bir aynı mahallemize gitmiş olacağız. Bu projemizin vatandaşların yararına olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Şemsibey Mahalle Muhtarı Naci Çelik ise yaklaşık bir ay önce belediye tarafından hayata geçirilen ‘Mobil Kuaför’ aracının bütün mahalleleri dolaştığını belirterek, “Bizim burada çarşıya gitme imkanını kısıtlı olduğu için düzenli olarak tıraş olamıyorlardı. Bu uygulamadan herkes memnun. Şahsım ve bütün vatandaşlarımız adına Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine bize sağladıkları bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Mahalle sakinleri de, mahallede kuaför olmadığı için sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, “Çocukların çarşıya gitme imkanları olmadığı için tıraş olamıyorlardı. Şimdi belediye ekipleri kapımıza kadar gelerek çocuklarımızın tıraşını yapıyor. Bayram öncesi çocuklarımızı tıraş ettikleri için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocukları ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve belediye ekiplerine teşekkür etti.