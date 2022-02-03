Çığ şehitlerinin ailelerine ziyaret

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 4 Şubat tarihinde yaşanan çığ felaketinde şehit düşenlerin ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, beraberindeki İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yunus Buzbuz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile 4 Şubat 2020 yılında Van-Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden Kerem Tural, Emirhan Kaymaz, Mevbure Tosun, Muhteber Alav, Ramazan Akyol ve Veli Ereyli’nin ailelerini ziyaret eden Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler, şehitler için dua etti.