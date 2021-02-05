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Çığ faciasında ölenler anısına özel türkü

Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişinin anısına ’’Çığ Şehitleri’’ isimli türkü yazıldı.

VAN 05.02.2021, 09:47
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Çığ faciasında ölenler anısına özel türkü

Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişinin anısına ’’Çığ Şehitleri’’ isimli türkü yazıldı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti. Çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişi anısına bir türkü hazırladıklarını ifade eden sanatçı Servet Devran, türküyü okurken duygulandığını söyledi. Devran, “Çığ faciası çok büyük bir acı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Müküs’ü (Bahçesaray) yaşamayan bilmez, ağır bir acı, evlat acısıdır, kardeş acısıdır, anne baba acısıdır. Allah bir daha bu tür acıları bizlere yaşatmasın ve böyle türküleri bize böyle acıyla bestelettirmesin. Çığ düştüğünde Van’daydım. Haber geldi, insanlar çığ altında kaldı diye. Bahçesaray, kar yağışıyla çok meşhur bir ilçemizdir. İlçemize bir el atılması lazım. İnsanların bir daha bu acıları yaşamaması için sorumlu olan kişilerin ve devletimizin bu duruma bir el atması lazım ki o bölge yollarıyla sıkıntılı bir bölge. Konuşurken, anlatırken bile o acının, felaketin yerini doldurmaz, tam anlamıyla anlatamaz. Bu besteyi bir nebzede olsun vefat edenlerin ailelerine armağan ediyoruz. Bahçesaray’da ki çığ felaketi unutulmasın diye, bunu insanlarımız bilsin, dinleyince hatırlasın diye bu besteyi okuduk” dedi.

“Dinlerken o güne gittim”

Yaşanan çığ faciasında gördüklerini ve yaşadıklarını kaleme aldığını söyleyen söz sahibi Servet Tan, 5 Şubat 2020 yılında meydana gelen ikinci çığ faciasında olay yerinde olduğunu ve olayın acısını yerinde gördüğünü belirtti. Tan, “Orada yaşananlar tarif edilmez bir acıydı. Bu nedenden dolayı aklımda bir fikir oluştu. Bu acıyı nasıl paylaşabilirim, nasıl dile getirebilirim diye. Böyle bir söz yazma durumum oldu. Değerli sanatçı arkadaşlarımız da bu sözleri değerlendirdi, bu sözleri bir ağıta dönüştürdük. Her iki çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabır diliyorum. Bu türkümüzü hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ithafen yazdım ve onların anısına adıyorum. Bestelediğimiz bu türküyü dinlerken o güne gittim, o güne götürdü sözler ve okunuş. Hayatını kaybeden vatandaşlar için çok büyük acı yaşıyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Buradan bize destek veren Faruk Görünüş’e, sanatçı arkadaşımız Servet Devran’a gönülden teşekkür ediyorum. Hiçbir bedel almadan bu desteği sağladılar” diye konuştu.

Çalışmaya destek veren Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Takıs, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar adına destek verdiğini ifade etti. Takıs, “Çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 şehidimiz adına bir beste düzenlendi. Dernek olarak bu çalışmaya destek sunmak istedik. Yönetimimizle istişare ederek bu anlamlı çalışmaya desteğimizi sunduk. Buradaki amaç, yaşanan çığ felaketi unutulmasın, bu türkü dinlendikçe akıllara Bahçesaray’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız gelsin. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın, hayatını kaybeden 42 canımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” şeklinde konuştu.
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