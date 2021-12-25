Cevahir’den bir günlük festival

Van’da yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan Cevahir Kafe Restoran, 31 Aralık’ta misafirlerine bir günlük festival yaşatmayı hedefliyor.

Yeni yılda gerçekleştirecekleri yılbaşı programıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefleyen Cevahir Kafe Restoran, hazırlıklarını tamamladı. Geceyle ilgili açıklamada bulunan Cevahir Kafe Restoran İşletme Müdürü Cihan Akbal, 31 Aralık gecesinde misafirlerini muhteşem bir programın beklediğini söyledi. Akbal, “Mert Budak ve orkestrasının sahne alacağı gecede misafirlerimizi sürpriz çekilişler ve hediyeler bekliyor. Çorba, salata, ara sıcaklar, ana yemekler, tatlı, meşrubat, meyve tabağı ve çerezden oluşan yılbaşı menümüz, deneyimli ve güler yüzlü personelimizle misafirlerimize festival tadında bir gün yaşatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda misafirlerimizi şimdiden yerlerini ayırtmalarını istiyoruz. Rezervasyon için misafirlerimiz, 0 530 914 65 35 numaralı telefonu arayabilirler” dedi.