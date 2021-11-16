Cevahir Kafe Restoran’dan öğretmenlere 5 yıldızlı program

Van’da yıllardır hizmet veren Cevahir Kafe Restoran, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel 5 yıldızlı bir program hazırladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde konforuyla müşterilerini ağırlayan Cevahir Kafe Restoran, önemli günlerde de yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıklarını tamamlayan Cevahir Kafe Restoran, öğretmenlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Geceyle ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Adem Uğur, “Geleceğimize ışık tutan öğretmen ve öğretmen adaylarının bu özel gününü Cevahir Kafe Restoran olarak kutluyoruz. Umuyoruz ki öğretmenlerimiz Cevahir Kafe Restoran farkıyla unutulmaz bir gece yaşayacaktır” dedi.

Öğretmenler Günü programı ile ilgili konuşan İşletme Müdürü Cihan Akbal ise “En zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğine ciddi katkı sağlamaktadır. Bizlerde onların bu mutlu günlerini düzenleyeceğimiz programla paylaşmak istedik. Bu amaç doğrultusunda Hasan Ali ve Orkestrası’nın sahne alacağı gecede, öğretmenlerimizi fix menü ve deneyimli personelimizle ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Rezervasyon yapmak isteyen öğretmenlerimizin 0530 914 65 35 numaralı telefonları aramaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.