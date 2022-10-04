Çatak’ta yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen “Van Buğday Ambarı Oluyor” projesi bünyesinde Çatak’ta 34 çiftçiye yüzde 75 hibeli buğday tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtımında konuşan İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, çok bereketli topraklar üzerinde yaşadığımızı belirterek, “Bu toprakları verimli kullanmamız için çiftçilerimize büyük işler düşüyor. Üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli 24 bin 450 kilogram buğday tohumunu merkez ve taşra mahallelerimizde toprak ile buluşturmak için teslim ettik. Dağıttığımız bu tohumlardan iyi bir verim almanızı, bereketli olmasını temenni ediyor, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise Çatak Belediyesi olarak muhtarların ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda birçok mahalleye yeni sulama kanalları ve arazi yolları açtıklarını belirterek, “Mevcut sulama kanalları ve yolları onarıp temizleterek iyileştirme çalışmaları yaptık. Çiftçilerimiz atıl durumdaki arazilerini eksinler diye üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Van Büyükşehir Belediyemiz de yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulundu. Çiftçilerimize teslim edilen buğday tohumlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programa Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, kurum personelleri ve çiftçiler katıldı.