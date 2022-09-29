Çatak’ta ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ etkinliği

VAN (İHA) – İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Van’ın Çatak ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’ın Çatak ilçesinde de "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Çatak Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde boyama uygulama etkinliğine İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım ve öğrenciler katıldı. Emniyet personeli tarafından etkinliğe katılan öğrencilere Bayrak dağıtıldı. Daha sonra İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve öğrenciler tarafından yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" uygulaması yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Yaya geçidini boyayan Kaymakam Sakarya, “İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu önlemler ile trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu doğrultuda bu yıl da “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” doğru, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmaları çerçevesince belediye başkanımız ve öğrencilerimiz ile birlikte yaya geçidinin bir tanesini sembolik olarak kırmızıya boyadık” dedi.