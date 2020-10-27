banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi

Çatak’ta ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ FONLU VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) DESTEKLİ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ İLE ‘UYGULAMALI ÇİFTÇİ OKULU PROGRAMI’ DÜZENLENDİ.

VAN 27.10.2020, 16:18
3
Çatak’ta ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi

Van’ın Çatak ilçesinde Avrupa Birliği fonlu ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi.

Atatürk İlkokulunun konferans salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen programa; Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, FAO Saha Koordinatörü Kenan Polat, Uygulamalı Çiftçi Okulları Koordinatörü Fatih Bozdemir, FAO Uzmanı Halit Çınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk ve Çataklı kadın çiftçiler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, pandemi sürecinde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu anladıklarını belirterek, “Sürekli yeni çalışmalar yaparak, sürekliliğin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Sürdürülebilir bir üretim sağlamak amacıyla da eğitimlerimiz, organizasyonlarımız, saha çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan biride FAO teknik destekli olan Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların işbirliği içerisinde yürütülen ‘Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Oluşturulması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi’ projesi kapsamındaki ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu (UÇO)’ faaliyetidir. Bu proje kapsamında kadın çiftçiler ön plana çıkıyor. Çünkü şu anlayışımız vardır, kadını eğittiğin zaman aileyi ve toplumu da eğitmiş olursun. Bu anlamda kadının çok büyük önemi vardır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kadın çiftçinin eğitimi için bir sürü destekler vardır. Buna paralel olarak değerlendirebileceğimiz en son desteğimiz köylerde ikamet eden vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla 100 bin liraya yakın sıfır faizli ve yedi yıl ödemeli kredi veriyor olmamız. Amacımız bölgemizde koyunculuğu daha da geliştirerek yöresel ürünümüz olan otlu peyniri markalaştırıp dünyaya tanıtmaktır. Bunun için müracaatlar dün itibarı ile başladı. Şartlara uyan vatandaşlar müracaatlarını yaptığında 100 başa kadar ve bunun üzerinde koyun vererek 100 bin liralık faizsiz kredi vereceğiz ve daha sonra bakanlığımıza sunacağımız projeler ile otlu peynirimizi sürdürülebilir standartlara uygun pazarda raf değeri olan bir ürün haline getireceğiz. Bu tür projelerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen ise ilçenin özellikle küçükbaş hayvan varlığında Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “İlçemizde 130 bin küçükbaş hayvan varlığı var, bunların 105 bini koyun 25 bini keçiden oluşmaktadır. 3 bin 500 büyükbaş hayvanımız mevcuttur. Amacımız çiftçilerimizin özellikle son çıkan desteklemelerde yararlanmaları ile hayvan sayılarını arttırmalarını sağlamak. Sütlerinizi sağlıklı ve modern ortamlarda üreterek markalaşma yolunda önemli adımlar atarak sizlere katma değer sağlamasını amaçlıyoruz. İnşallah bu proje kadın çiftçilerimize ve diğer çiftçilerimize hayırlı uğurlu olur ve hayırlı kazançlar nasip eder. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığının değerli temsilcilerine katılımlarından dolayı ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program, FOA Uygulamalı Çiftçi Okulları Koordinatörü Fatih Bozdemir ve FAO Uzmanı Halit Çınar tarafından yapılan bilgilendirme ile sona erdi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3