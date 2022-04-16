Çatak’ta sokakta başıboş dolaşan pitbull yakalandı

Van’ın Çatak ilçesinde tasmalı olarak başıboş sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek, yakalanarak barınağa götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde başıboş dolaşan ve zaman zaman insanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar, belediye yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikleri köpeği yakaladı. Pitbull cinsi köpeğin Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında koruma altına alındığını ifade yetkililer, köpeğin sahibinin olup olmadığının araştırıldığını söylediler.