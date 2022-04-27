Çatak’ta Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediyesi tarafından her hafta belli günlerde düzenlenen Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kafede Çatak Belediyesi tarafından düzenlenen toplu iftar yemekleri ve çocuk oyun ve gösterileri yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftar programlarına Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Uzel tarafından yapılan duanın ardından okunan ezan ile oruçlar açıldı. Ramazan ayında yaşanan manevi atmosferin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığına dikkat çeken Başkan Şeylan, herkesin Ramazan ayını kutlayarak tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu. Şeylan, “Ramazan etkinlikleri çerçevesinde misafirlerimiz ile düzenlediğimiz iftar sofralarından sonra her gün 19.00 – 21.00 saatleri arasında çocuklara yönelik Karagöz-Hacivat gösterisi, palyaço ve küçük çocukların ilgi gösterdiği yüz boyama gösterileri düzenliyoruz” dedi.