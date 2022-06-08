Çatak’ta rafting sezonu başladı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bölgenin önemli rafting potansiyeline sahip olan Çatak Çayı’nda rafting yaparak sezonunu açtılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta Van’ın ve bölgenin mesire alanlarını, tarihi ve turistik yerlerini gezerek tanıtma çalışmaları devam ediyor. Doğa severlerin bu haftaki durağı Kanispi ve Arkanis şelalesi ile Çatak Çayı oldu. Çatak rafting parkurunun çok uzun olduğunu ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Bilindiği gibi Botan Çayını oluşturan kollardan biri en önemli Çatak Çayıdır. Su seviyesi bakımından çok iyi ve uzun bir parkura sahiptir. Bu sene yağışların çok olması nedeniyle su seviyesi gayet iyi durumdadır. Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak her yıl Çatak’ta rafting heyecanı yaşıyoruz. Bu yılda sezonu başlamış bulunmaktayız. Rafting alanına gitmeden önce önemli mesire alanlarından biri olan Kanispi Şelalesi ve sonradan keşfini yaptığımız Arkanıs diğer ismi ile Saklı şelaleyi gezdikten sonra bir 2 saatlik Çatak deresi kenarında ceviz ağaçları gölgesi altında bir doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Daha sonra rafting alanına geçerek bu yılki rafting heyecanını yaşadık. Rafting çok güzeldi. Katılım sağlayan bütün arkadaşlarıma, dostlarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sundukları için Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a, Çatak Belediyespor Rafting Kulüp Başkanı Erdoğan Babur’a, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın’a ve antrenör Süleyman Bayat’a emek veren bizimle özveri ile çalışan rehberlik eden rafting çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Rafing yapmak istiyorsanız Çatak rafting ekibi hazır. Rafting parkuru hazır sizleri bekliyor. Vadi Doğa Spor Kulübü olarak rafting yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çatak Belediyespor Rafting Kulüp Başkanı Erdoğan Babur ise “Her yıl olduğu gibi 2022 yılı rafting sezonu Vadi Doğa Sporları Kulübü ile sezona başlamak bizim mutlu etmiştir. Çatak ilçemiz tarihi dokusu, doğa güzellikleri, şelaleleri dereleri, yüksek dağ tırmanışları, doğa gezileri ve ormanları bakımından geniş bir sportif faaliyet alanına sahiptir. Herkesi ilçemize bekliyoruz” dedi.