Çatak’ta pitbull cinsi köpek yakalandı

Van’ın Çatak ilçesinde sokağa salınan başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekiplerince yakalandı.

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Çatak Devlet Hastanesi bahçesinde pitbull cinsi köpeğin bulunduğu bilgisinin haber verilmesi üzerine Çatak Belediyesi ekipleri harekete geçti. Alana giden belediye ekipleri köpeği yakalayarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralandığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için ‘Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz’ ifadelerine istinaden sokağa salınan başıboş pitbull köpeğini muhtemel bir tehlike oluşturmaması için belediye ekiplerimizce yakalayarak barınağa teslim edildi” dedi.