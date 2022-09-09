Çatak’ta özel eğitim sınıfı açılışı

Van’ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya tarafından özel eğitim sınıfı açılışı yapıldı.

“Köy Okulları Yardımlaşma” projesinin gönüllüleri tarafından kış aylarında kılık kıyafet yardımı yapılırken, yaz aylarında da okul boyama ve onarma, eğitici oyuncak yardımı yapılarak ilçelerdeki okullara destek sağlanıyor. Bu bağlamda Çatak ilçesinde özel eğitim sınıfında onarma ve boyama yapan ekip, sınıfı engelli öğrenciler için daha uygun hale getirdi.

Özel eğitim sınıfı açılışına Kaymakam Sercan Sakarya, Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şükriye Ersari, gönüllü çalışan ekip, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.