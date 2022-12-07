Çatak’ta her kademede okuyan öğrenciye ücretsiz yemek

Van’ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerle maddi durumu yetersiz olan ve pansiyonlarda kalan yatılı öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti veriyor.

Çatak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun tam donanımlı mutfağında 9 okulda taşımalı eğitim gören bin 272 öğrenciye ve taşıma dahilindeki maddi durumu yetersiz 95 öğrenciye haftanın 5 günü ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunuyor. Deneyimli aşçı ve personeller, her sabah erkenden çalışmalarına başlayarak her gün 3 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Yemekhanelerde herhangi bir aksilik yaşanmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, pansiyon yönetimi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendislerince düzenli olarak hijyen ve gıda kontrolü yapılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, taşımalı eğitim gören Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesine giderek öğrencilere verilen yemek hizmetini yerinde inceledi. Öğrenciler ile verilen yemek hizmeti hakkında görüşen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sancaklı, öğrenciler ile yemek yedi. İlçe genelinde taşımalı eğitim dahilinde bin 272 öğrenci ile birlikte maddi durumu yetersiz olan 95 öğrenciye sıcak öğle yemeği verildiğini ifade eden Müdür Sancaklı “Taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerimiz ile maddi durumu yetersiz öğrencilerin yanı sıra bakanlığımızın bu yıl başlattığı uygulama gereği okul öncesi eğitim çağı çocuklarımıza da okul saatlerinde yemeleri için ara öğün verilmektedir. Ayrıca 3 pansiyonumuzda kalan öğrencilerimize ise sabah açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam 3 çeşit sıcak yemeğin yanında etüt saatlerinde de ara öğün verilmektedir. Bakanlığımız imkânlarıyla sunulan bu hizmetler neticesinde mutfaklarımızda çıkan yemeklerimiz güzel ve kaliteli olarak çıkmaktadır. Şube müdürlerimiz ile birlikte sıklıkla yemekhanelerde habersiz bir şekilde kontrollerimizi yapmaktayız. Öğrencilerimizin verilen hizmetten memnun onları, bizleri de memnun ediyor” ifadelerini kullandı.