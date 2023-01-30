Çatak’ta çocukların bidonla kayma keyfi

Van’ın Çatak ilçesindeki çocuklar yarıyıl tatilini fırsat bilerek bidonlarla kaymanın keyfini çıkardı.

İlçede iki gündür aralıklarla kar yağışı devam ederken, yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar ise yaptıkları kızaklar ve plastik bidonlarla karlı tepelerde kaydı. Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların altına plastik su boruları da takan çocuklar, gün içinde defalarca çıktıkları yokuştan kayıyor.

Kayak pistine dönüştürdükleri tepelerden hızla kayan çocuklar, zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmiyor.