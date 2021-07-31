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Çatak’ta çatı yangını

Van’ın Çatak ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

VAN 31.07.2021, 15:02
Çatak’ta çatı yangını
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Van’ın Çatak ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Adnan Şipal’a ait evin çatısında meydana geldi. Yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çatıda maddi zarar meydana geldi.
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