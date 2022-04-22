Çatak’ta bilgisayar laboratuvarı açıldı

Van’ın Çatak Yatılı Bölge Okulunda (YBO) bilgisayar laboratuvar açıldı.

Çatak Kaymakamlığı koordinesinde YBO’da kurulan bilgisayar laboratuarında, 16 adet bilgisayar ve 1 adet üç boyutlu yazıcı bulunuyor. Açılışa Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, “Bilgisayar laboratuvarı Çatak Yatılı Bölge Ortaokuluna hayırlı olsun. Öğrencilerin araştırma yapabilmelerini sağlamak için böyle projeler çok faydalıdır. Öğrencilerimizin internete kavuşması, teknoloji eğitimi almaları için büyük önem veriyor, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor. Laboratuvarımızın kurulmasında yardımlarını esirgemeyen önceki dönem Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.