Çatak’ta ’Bi Hareketine Bakar Hayat’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak, toplumsal duyarlılığı artırmak için düzenlenen ’Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası kapsamında Van’ın Çatak ilçesinde denetim yapıldı.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan ve İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop’un da katıldığı denetimde sürücüler bilgilendirildi. Çatak-Van yolu uygulama noktasında yapılan denetimde jandarma ve polis ekipleri sürücülere, trafikte yayalara öncelik tanıma, hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Uygulamada sürücülere emniyet kemeri takmanın ve kurallara uymanın can ve mal güvenliği açısından önemini anlatan Çatak Kaymakamı Akbulut, "Sürücülerimiz kask ve emniyet kemeri takmanın faydalarını, kurallara uymanın önemini biliyorlar. Bizlerde bizzat sürücülerimize, kurallara uymanın önemini anlattık. Ülke genelinde meydana gelen kazaların incelenmesi sonucu, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu emniyet kemeri kullanmamaya bağlı olmasından kaynaklanıyor. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm risklerini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı biliniyor. Kazaların önlenmesi için sürücülerin ve yolcuların kurallara farkındalığını artırmak amacıyla uygulama yapıyoruz" dedi.