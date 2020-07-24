Çatak’ta arazi anlaşmazlığı yaşayan vatandaşlar barıştırıldı
VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE İKİ MAHALLE ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE BAŞLAYAN HUSUMETİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN ŞEYLAN SONLANDIRDI.
Van’ın Çatak ilçesinde iki mahalle arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumeti Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan sonlandırdı.
İki yıl önce Bilgi ve Alacayer mahallelerinin sakinleri arasında ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 400 rakımlı Koyunatağı Yaylası’nda hayvanların otlatılması sebebiyle husumet başlamıştı. Yaşanan husumeti, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile Koyunatağı Yaylası’nda bir araya gelerek sona erdirdi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, iki yıl önce başlayan Bilgi ve Alacayer mahalleleri arasındaki arazi anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmak ve kan davasına dönüşmesini önlemek amacı ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, “Görüşmelerimiz olumlu geçti ve her iki mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerimize göstermiş oldukları olumlu davranışlardan dolayı teşekkür ediyorum. Taraflar arasında barışın daim olmasını diliyorum” dedi.
İki mahalle muhtarı ve mahallelerin önde gelenleri, barışın sağlanmasına vesile olan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu’ya teşekkür ettiler.
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