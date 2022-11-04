Çatak-Bahçesaray karayolunda çığ önlemi

Van’ın Çatak Belediyesi, kış mevsiminde yaşanan çığ tehlikelerine karşı iş makineleri ile ’palye’ adı verilen engebeli alanlar oluşturarak çığın düşme yönünü değiştirecek.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Çatak-Bahçesaray karayolunda bulunan 33 haneli ve yaklaşık 200 nüfuslu Yapılı mezrasında kış aylarında yaşanan çığ sorununu çözmek amacıyla çalışma başlattı. Köyün üst kısmında bulunan yüksek rakımlı dağlardan her yıl küçük veya büyük çığların düştüğü yamaçta çalışma yapan ekipler, kar kütlelerini durduracak ve ’palye’ adı verilen engebeli alan oluşturuyor. Böylelikle gelen çığın karayoluna ve yerleşim yerine düşmeden boş araziye yönlendirilmesi, can ve mal kaybı yaşanmaması sağlanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, şu an bulundukları yerin Görentaş Mahallesi Yapılı Sokak olduğunu belirterek, “Burası aynı zamanda Van-Bahçesaray yol güzergâhıdır. Bu yol güzergâhında ilçemize bağlı Yapılı Mezrası, Uzuntekne Mahallesi, Yukarı Narlıca Mahallesi ve Aşağı Narlıca Mahallesi bulunmaktadır. 2012 yılında Yapılı mezramızın içine düşen çığda 100 tane hayvan telef olurken, bir tane de minibüs hasar gördü. Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın talimatları ile bu sene ve bundan sonra bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için çığ havzasına bir palye kurarak yönünü değiştirdik. Çığ bu sayede hem sokağın içine düşmeyecek hem de kara yolunu kapatmayacak. 2020 yılında güzergâhımızda yaşanan Bahçesaray çığ felaketinin bir daha yaşanmaması için Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın talimatları doğrultusunda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bundan sonra bir daha bu tür felaketler yaşanmayacak, çığ köyün içine girmeden arazinin içerisinden akıp gidecek. Allah bir daha felaket yaşatmasın” dedi.