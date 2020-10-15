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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van’a geliyor

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ, 81 İL ZİYARETİ KAPSAMINDA 7’DEN 77’YE HERKESE KAPILARINI AÇMAK ÜZERE VAN’A GELİYOR.

VAN 15.10.2020, 16:02
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van’a geliyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 il ziyareti kapsamında 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak üzere Van’a geliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinin Çanakkale ruhunu tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildiği belirtildi. Açıklamada, “Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile ‘Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 18-19 Ekim 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Van’ımızda olacaktır. Çanakkale, bir milletin doğduğu yer. Bir milletin vatanı için, geleceği için gözünü bile kırpmadan ölüme gittiği, genç yaşlı demeden omuz omuza savaştığı yer. Arkasına bile bakmadığı yer, tereddüt dahi etmediği yer. Bir milleti millet yapan, adını tarihe destansı bir kahramanlık ve cesaret örneği ile yazdıran yer.

Çanakkale Savaşı, işte böyle bir hikâye ile 105 yıl önce yaşandı. Ama hiçbir zaman kalplerimizden, akıllarımızdan gitmedi. Hiç eksilmedi, ‘Çanakkale’ denildiğinde yüreklerimizi sızlatan o his hiç eksilmedi, ‘Çanakkale’ denilince bizler için kendisini sorgulamadan ateşe atanlara duyduğumuz saygı ilk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze. İşte bu sebeple bu millet, hiç gitmese de o tarih yazılan şehre, en küçüğünden en büyüğüne kadar bilir Çanakkale’nin anlamını” denildi.

Bu proje kapsamında Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir “Mobil Tır” konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandığı belirtilen açıklamada, “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacaktır. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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