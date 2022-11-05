Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Erciş’te ziyaretçileriyle buluştu.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye’yi dolaşan mobil müze, önce Tenzile Ana Okulu önüne daha sonra da kaymakamlık önüne konuşlandırıldı. Çanakkale Savaşları’ndan kalan objeler ile resim ve fotoğrafların bulunduğu, videoların gösterildiği ekranların yer aldığı müze, ziyaretçilerden ilgi gördü. Müzeyi gezen öğrenciler ve vatandaşlar büyük hayranlık içinde kaldı.

Müzeyi arkadaşlarıyla birlikte gezen Emre Albayrak, “Burası mini bir müze gibi. Buraya arkadaşlarımla birlikte geldim. Atalarımızın, askerlerimizin bu vatanın kazanılmasında büyük emeklerinin olduğunu gördüm. Burada kanlı gömlekler, çarıklar, silahları gördüm. Bu eşyalarla bu aletlerle askerimiz Çanakkale’den düşmanı geçirmemiş, herkesin burayı gezip görmesini tavsiye ederim. Mini müze mükemmel bir yer. Bu müzeyi buraya getirenlere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Müzeyi gezen Çelebibağı Mahalle Muhtarı Seyithan As ise, “Büyüklerimizin bize anlattıkları gibi ‘Çanakkale Geçilmez’ misali. Çanakkale’nin o manzarasını şu an bu araçta gördüm çok duygulandım. Büyüklerimiz bizim için ciddi anlamda 7 düvelle mücadele etmişler, bu güzel ülkeyi bize kazandırmışlar. Ben onların fotoğraflarını gördüm, Seyit Onbaşılar aklıma geldi. Bu güzel mirası bize bırakan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale’deki bütün şehitlerime sonsuz şükranlarımızı sunar, mekanları cennet olsun. 7 düvele vermiş oldukları bu güzel dersten dolayı Atatürk ve onun silah arkadaşlarına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bu müzeyi de Erciş’e ilçemize getirip bu güzel eserleri sergiledikleri için emeği geçenlere teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunarım” dedi.