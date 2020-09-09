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Çaldıran’da tandır evi yangını
VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE TANDIR EVİ İLE KİLERDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
VAN 09.09.2020, 11:44
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Van’ın Çaldıran ilçesinde tandır evi ile kilerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Gülderen Mahallesinde meydana geldi. Tandır evi ile kilerin yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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