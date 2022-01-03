Çaldıran’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonra karla mücadele çalışmaları başlatırken, yolda mahsur kalan araçlarında imdadına yetişiyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birlikte teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçe içindeki trafiğin aksamaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kardan dolayı yoldan çıkan kamyonu uzun uğraşlar soncu düştüğü şarampolden kurtardı.

"Kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başındayız”

Başkan Şefik Ensari, “İlçemizde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerimiz, koordineli olarak kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Karla mücadele ekiplerimiz, ilçe merkezinde ulaşımın sağlanması ve kazalara yol açılmasını önlemek için tuzlama, küreme ve kaldırım temizliği çalışmalarını ilçenin dört bir noktasında aralıksız olarak sürdürüyor. Kurtoğlan Mahallesi’nde, kar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekiplerimiz aracı şarampolden çıkardı. Karla mücadelemiz büyük özveri ile devam ediyor” dedi.