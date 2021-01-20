Çaldıran’da kapanan yollar tek tek açılıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, kapanan 102 mahalle yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Üç gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan tüm yollar da kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan birçok mahallenin ilçe ile ulaşımı kesilirken, yollarda mahsur kalan araçların imdadına ise Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişiyor. Yolların kapalı oluşundan dolayı hasta kurtarma operasyonlarına da katılan Çaldıran Belediyesi ekipleri, 112 araçlarına eşlik ederek acil hastaların hastaneye ulaşmasına katkıda bulunuyor. Üç gündür aralıksız yağan ve zaman zaman yerini tipiye bırakan kar yağışı nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde üç gündür yağan kar yağışı zaman zaman tipi ve fırtınaya dönüşüyor. Bu da çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor. İlçemiz 2050 rakımlı ve en çok kar yağışının yaşandığı bir yerdir. İlçemizde yer yer kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. İlçemizde bulunan 102 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Belediye başkanlığımızın oluşturduğu karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürmekteler. Ancak açılan yollar zaman zaman tipiden dolayı yeniden kapanarak tekrar açmak zorunda kalınıyor. İlçemizde kara saplanan birçok aracı kurtaran ekiplerimiz, diğer bir yandan da 112 ekiplerine eşlik ederek hastaların zamanında hastaneye ulaşmasına katkı sunuyor. İlçemizde kar yağışından dolayı kapanan mahalle yolları geceli gündüzlü yapılan çalışmalarla tek tek ulaşıma açılıyor” dedi.