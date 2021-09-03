Çaldıranda çok amaçlı spor kompleksinin temeli atıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde yapılması planlanan çok amaçlı spor kompleksinin temeli atıldı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan çok amaçlı spor kompleksi, kesilen kurban ve yapılan dualarla temeli atıldı. Çaldıran’ın girişindeki eski mal meydanında temeli atılan çok amaçlı spor kompleksinde 250 seyirci kapasiteli spor salonundan hentbol ve voleybol gibi birçok sportif faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin boş zamanlarında çok amaçlı spor kompleksinde zamanlarını geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde kalıcı projelerin yapılması için var gücümüzle çalışma gayreti içerisindeyiz. İlçemize kazandıracağımız her kalıcı proje, gelecek nesillerin bile faydalanabileceği projelerdir. Yaptığımız girişimler sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde ilçemize çok amaçlı spor kompleksinin yapılması konusunda mutabakata varmıştık. Bugün spor kompleksimizin temelini dualarla atmış bulunuyoruz. Bin 400 metrekare alan üzerinde inşa edilecek spor kompleksimiz, 250 seyirci kapasiteli ve voleybol, basket ve hentbol gibi birçok branşta sportif faaliyetlerin yanı sıra fuar alanı olarak da kullanılabilecek. Sporsever gençlerimizin burada hoşça vakit geçirmelerine katkı sunarak, özellikle kış mevsiminde daha rahat ortamda çalışmalarını yürütebileceklerdir. Kompleksimizin 2021 Kasım ayında hizmete açılmasını planlıyoruz” dedi.