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Çaldıran’da asfalt yol çalışmaları devam ediyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri ile başlatılan yol asfaltlama çalışmaları aralıksız devan ediyor.

VAN 08.10.2021, 15:46
Çaldıran’da asfalt yol çalışmaları devam ediyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri ile başlatılan yol asfaltlama çalışmaları aralıksız devan ediyor.

Van Büyükşehir ile Çaldıran belediyelerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla deforme olmuş ya da kullanılmaya uygun olmayan ana yollarda asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan aplikasyon çalışmaları doğrultusunda Başeğmez, Erginler, Yukarı Kuyucak, Yassıtepe, Han ve Demircik mahalleleri ile ilçe merkezinde bulunan mezbahane yolları asfaltlanarak hizmete açıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari,

ulaşımda var olan sorunları tek tek çözdüklerini belirterek, “Halkımıza uzun vadede kullanabilecekleri asfalt yol çalışmalarımız devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarla deforme olmuş ya da kullanılmaya uygun olmayan ana yollarda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. İlçe kırsalından bulunan Başeğmez, Erginler, Yukarı Kuyucak, Yassıtepe, Han ve Demircik mahallelerimiz ile ilçe merkezimizde bulunan mezbahane yolumuzda asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Mevsim sonuna kadara çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gelecek yaz sezonunda da sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapılan yollar uzun vadede halkımızın ulaşımına katkı sunacaktır. Amacımız halkımıza hizmet ederek hayır dualarını alabilmektir” dedi.

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