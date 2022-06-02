Çaldıran’da 4 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2022 günü saat 22.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Dere yatağına gizlenmiş vaziyette 4 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.