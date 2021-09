Çaldıran’da ‘19 Eylül Gaziler Günü’ törenle kutlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde ‘19 Eylül Gaziler Günü’ törenle kutlandı.

Çaldıran Hükümet Konağı önünde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verilmesinin yıldönümü olan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Şefik Ensari, askerî Erkan,

Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, kamu kurum amirleri katıldı. Tören sonrasında şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelindi.

"Başkan Ensari’den gaziler günü mesajı"

Başkan Şefik Ensari günün önemine binaen yayımladığı mesajında, "Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin gönlünde her zaman müstesna yeri bulunan en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, vatan,bayrak, hürrüyet ve istikbal uğrunda şehit ve gazi olmayı şanslı ve tarihimizin her döneminde büyük bir onu ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Şehitlik, yiğitlik, cesaret gibi değerlerle beslenen bu soylu ve asil anlayış, milletimizi, daima güçlü kılmış tarih boyunca muzaffer olmasının, hür müstakil yaşamasının temellerini oluşturmuştur. Tarihimizin her dönemin de olduğu gibi son zamanlarda da vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin kahramanlıkları ile her zaman iftihar etmişizdir. Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen asil vatan evlatlarına minnet ve şükran borçlu olduğumuzu her zaman dile getirerek kadirşinas Türk milleti, şehitlerinin ve gazilerinin hatırasını canlı tutmakta, onları daima hayırla yâd etmektedir. Devletimiz ve aziz milletimiz şehitlerine ve gazilerine her zaman sahip çıkarak onların ve ailelerine değer vermiş en iyi olanakları kendilerine sunmuş, sorunlarının çözülmesi noktasında her türlü beklentilerinin karşılanması için tüm olanakları seferber ederek devletin bütün kademelerinde hassasiyet gösterilmektedir. Ülkemiz ezelden ebede büyük bir itinayla koruyacağımız mukaddes vatanımız,varlığını milletimize adamış tüm kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Bu bilinç ile vatana ödenen bedelleri unutmadan, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azimli şekilde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde ülkemiz vatanımızın korunması için şanlı tarihimiz boyunca şehadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükran, minnet yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.