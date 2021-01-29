Çaldıran termal kayak merkezine hafta içi yoğun ilgi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki termal kayak merkezine yoğun ilgi giderek artıyor.

Çaldıran Belediyesi tarafından kurulan termal kayak merkezinin açılması ile birlikte kayak severlerin uğrak yeri haline geldi. Doğal karın ve rahat kayağın yapıldığı dağların yamaçlarına kurulan termal kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden gelen kayak severlerin eğlenceli ve hoşça zaman geçirdikleri bir yer oldu. Pandemi nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kayak yapamayan kayak severler, hafta içi termal kayak merkezine akın ediyorlar. Hava sıcaklığının eksi 20 ile 25 dereceleri bulduğu bölgede eğlenen kayak severler, piknik yaparak sobanın üstünde kestane de pişiriyor.

Çaldıran Termal Kayak Merkezinin dünyada kayak merkezi ve termalin bir arada bulunduğu ender yerlerden biri olduğunu söyleyen Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, “Çaldıran, Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden bir tanesi. İlçemiz gün içinde hava sıcaklığı eksi 20 ile 25 derecelere kadar düşmektedir. Pandemiden dolayı yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanlar evlerinde kalıyor. Hafta içi de soğuk havaya rağmen kayak severler termal kayak merkezimize gelerek eğleniyorlar. Hafta içi termal kayak merkezimize büyük bir ilgi bulunmaktadır. Buraya gelen misafirlerimiz güzelce vakit geçiriyor. Tüm kayak severleri Çaldıran Termal Kayak Merkezine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.