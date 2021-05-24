Çaldıran Belediyesinden yol onarım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı çetin geçen kış mevsiminin ardından bozulan cadde ve sokaklarda onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda onarımlarını sürdürüyor. İlçe merkezi ve mahallelerinde kış mevsimi ardından bozulan cadde sokaklarda onarım yapılarak ulaşımda yaşanacak olası sorunların önüne geçiliyor.

Çaldıran’da her ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca yol onarımlarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz büyük ölçüde göç alan yerlerden birisidir. Her geçen gün şehir gelişerek büyüyor ve yeni yollar yapılmaktadır. İlçemizin cadde ve sokakları kilitli parke taşlarıyla yapılmıştır. İlçemizde kış mevsimi geçin geçtiği gibi baharda da su seviyesi bir metreye kadar yükselmektedir. Bu neden yollarda kabartılar oluşmaktadır ve diğer bir yandan ilçemizde doğalgaz hatları çekilmektedir. Bunun yanı sıra oluşan su arızalarının giderilmesinden de kilitli parke taşından oluşan yollarımızın bozulmasına neden olmaktadır. Bu da araç ve yaya ulaşımında sorun teşkil etmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından baharın gelmesiyle birlikte yol onarım çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yaz mevsimi sonuna kadar yol onarım çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Amacımız yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmektir” dedi.