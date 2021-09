Çaldıran Belediyesinden yol açma ve yenileme çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı kırsal mahallelerde başlattığı stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe kırsalında bulunan mahallelerde stabilize yol çalışmalarını hızlandırdı. Kırsal mahallelerde yeni yapıların oluşması ve yolları bulunmayan evlere ulaşımın daha rahat sağlanması için harekete geçen belediye ekipleri, her geçen gün yeni yollar açarak vatandaşların ulaşımına katkı sağlıyor. Halkın talebi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Şefik Ensari, ilçedeki ulaşımın daha kolay ve rahat sağlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başkan Şefik Ensari, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler yol yapım çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrusunda hizmetler yapıyoruz. Belediyemize gelen talepleri, teknik ekiplerimizin aplikasyon çalışmalarının ardından değerlendirerek çalışmalarımıza başlıyoruz. İlçemiz her geçen gün daha da gelişerek yeni yollara ihtiyaç duymaktadır. Yeni yapılan yapılara ve mevcut bozulan yolların iyileştirilmesi anlamında çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Tek hedefimiz halkımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ederek vatandaşlarımızın her anlamda rahat etmesine katkı sunmaktır” dedi.