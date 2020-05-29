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Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYESİ, SAATTEKİ HIZI 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKAN FIRTINADAN DOLAYI HASAR GÖREN ELEKTRİK HATTINDA ÇALIŞMA BAŞLATAN VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (VEDAŞ) EKİPLERİNE BÜYÜK DESTEK VERİLDİ.

Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYESİ, SAATTEKİ HIZI 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKAN FIRTINADAN DOLAYI HASAR GÖREN ELEKTRİK HATTINDA ÇALIŞMA BAŞLATAN VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (VEDAŞ) EKİPLERİNE BÜYÜK DESTEK VERİLDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:06
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Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınadan dolayı hasar gören elektrik hattında çalışma başlatan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine büyük destek verildi.

Çaldıran’da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçarken, elektrik direklerinin devrilmesiyle de 80’e yakın yerleşim yerinde enerji kesintisi yaşanmıştı. Yerleşim yerlerine yeniden enerji verilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren VEDAŞ ekiplerine Çaldıran Belediyesi de iş araçları destek veriyor.

Hizmette sınır tanımadıklarını ve amaçlarının vatandaşlara bir an önce enerji verilmesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çalışmalarımızın hedefinde hizmet vardır. Hizmette sınır tanımıyoruz. İlçemizde saatte 80 kilometreye kadar hızla esen fırtına sonucu yüzlerce evin çatısı uçmuş, yüze yakın elektrik direği devrilmişti. Bununla birlikte 80’e yakın yerleşim yerinde de elektrik kesintisi yaşandı. Elektriksiz bir yaşam olmaz. Devrilen elektrik direklerinin onarımına başlanmışken, insanlarımızın yaşamlarını karanlıkta geçirmemeleri için belediyemizin iş makineleriyle VEDAŞ çalışanlarına destekte bulunduk. Devrilen elektrik direklerinin yeniden kurulması için var gücümüzle desteğimizi devam ettireceğiz. Amacımız halkımızın bir an önce elektriğe kavuşmalarıdır” dedi.

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