Çaldıran Belediyesinden üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Van’ın Çaldıran Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında katılan yaklaşık 200 öğrenciye kitaplar desteği verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde acılan ve üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitaplar tek tek dağıtıldı. Hedeflerinin daha çok öğrencinin üniversiteye girişini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak üniversiteye hazırlık kursları açtık. İlçemizde hala eğitimlerini sürdüren ve mezun olmuş yaklaşık 200 öğrencimiz burada üniversiteye hazırlanıyor. Burada kurslara katılan öğrencilerimize eğitim setleri alarak katkı sağladık. İlçemizde eğitim öğretim çıtasının yükselebilmesi için maddi ve manevi her türlü desteği öğrencilerimize sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Üniversiteye hazırlık kursuna katılan öğrenciler de, üniversite sınavlarına hazırlandıklarını belirterek, belediyenin aldığı yardımcı ders kitapları ile birlikte daha güzel sonuç elde edebileceklerini söyleyerek, Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür ettiler.