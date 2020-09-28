banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
HDP'liler adliyeye getirildi
HDP'liler adliyeye getirildi
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı

Çaldıran Belediyesinden üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap desteği

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYESİ İLE İLÇE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE AÇILAN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARINDA KATILAN YAKLAŞIK 200 ÖĞRENCİYE KİTAPLAR DESTEĞİ VERİLDİ.

VAN 28.09.2020, 12:11
3
Çaldıran Belediyesinden üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Van’ın Çaldıran Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında katılan yaklaşık 200 öğrenciye kitaplar desteği verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde acılan ve üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitaplar tek tek dağıtıldı. Hedeflerinin daha çok öğrencinin üniversiteye girişini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak üniversiteye hazırlık kursları açtık. İlçemizde hala eğitimlerini sürdüren ve mezun olmuş yaklaşık 200 öğrencimiz burada üniversiteye hazırlanıyor. Burada kurslara katılan öğrencilerimize eğitim setleri alarak katkı sağladık. İlçemizde eğitim öğretim çıtasının yükselebilmesi için maddi ve manevi her türlü desteği öğrencilerimize sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Üniversiteye hazırlık kursuna katılan öğrenciler de, üniversite sınavlarına hazırlandıklarını belirterek, belediyenin aldığı yardımcı ders kitapları ile birlikte daha güzel sonuç elde edebileceklerini söyleyerek, Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0